A model presents a creation by German designer Karl Lagerfeld as part of his Fall/Winter 2017-2018 women's ready-to-wear collection for fashion house Chanel during Fashion Week in Paris, France March 7, 2017. REUTERS/Gonzalo Fuentes | Gonzalo Fuentes / Reuters

Le tailleur pantalon dans tous ses états, des oiseaux, du bleu nuit, des cuissardes et l'appel de l'espace: voici quelques tendances pour l'hiver prochain, d'après les défilés de mode parisiens qui s'achèvent mardi soir.

Costume de rigueur

Il se taille un beau succès sur les podiums. Aalto emprunte au vestiaire de l'homme d'affaires avec un costume à rayures tennis, veste croisée et cravate. Stella McCartney s'inspire de l'art du tailleur coupé britannique.

Chez Céline, la femme porte un costume d'homme ample, avec des bottillons pointus pour une touche rock, ou un tailleur pantalon à veste croisée. Chez Dries Van Noten, il est d'un rouge éclatant, avec un pantalon ample.

Mugler accompagne la veste de tailleur d'un pantalon fuseau à bande latérale, pour une allure militaire. Il est plus doux en version blanche chez Lanvin, avec ses motifs de fleurs et d'oiseaux.



Costume selon Lanvin

Mode volatile

Les oiseaux s'invitent dans les collections: Lanvin les décline en bijoux, en fines ceintures ou en broches, dans une collection à l'élégance poétique. Alexis Mabille, pacifiste, affiche la colombe de la paix en motif de dentelles sur un pull ou un pantalon, en fait un collier, une broche sur une veste, tandis que le rameau d'olivier devient une boucle d'oreille.

Les chants d'oiseaux résonnaient à l'école des Beaux-Arts lors du défilé Sonia Rykiel, dont la collection à la touche bohème regorge de plumes: elles recouvrent des mules plates ou les talons des bottes. Mais aussi un ensemble soyeux pyjama-robe de chambre ou un blouson moelleux. Elles s'accrochent en boucles d'oreilles ou agrémentent, multicolores, le décolleté d'une robe.



Création de Sonia Rykiel

Chez Undercover, les mannequins eux-mêmes se muent en drôles d'oiseaux coiffés de plumes de faisan.

Cuissardes

Impossible d'échapper aux cuissardes, qui sont sur les podiums depuis plusieurs saisons et confirment leur hégémonie pour l'hiver prochain. Tout le monde les plébiscite: de couleur flash, elles prolongent l'escarpin chez Balenciaga comme des collants, elles sont moulantes en cuir souple pour Céline, dorées chez Alexis Mabille.

Rihanna pour Puma propose des cuissardes de pluie ou à lacets pour un look d'écolière délurée. Elles sont à écailles de serpent chez Balmain pour un look incendiaire. Chez Nina Ricci, elles gainent la jambe et brillent au bout des pieds avec une touche argentée.

Bleu nuit



Dior

La couleur a inspiré Maria Grazia Chiuri chez Dior pour une collection quasiment monochrome, mais aussi Lanvin, Céline, Elie Saab, Akris, Mugler, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Off White, Jacquemus. Chez Nina Ricci, Guillaume Henry mêle noir et bleu nuit dans une collection à la sensualité rétro, avec une robe chemise fluide ceinturée ouverte sur un body en dentelles et un collant assorti, ou un pantalon ample et soyeux porté avec un manteau souple.

Le cuir brille

Il est roi chez Saint Laurent, pour la femme sexy d'Anthony Vaccarello, qui montre ses jambes et accentue ses épaules. On retrouve aussi le cuir verni notamment chez Mugler et chez Lanvin.

Mode spatiale



Chanel

À l'heure où les Français se passionnent pour les aventures de l'astronaute Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale, le cosmos inspire les créateurs.

La lune et les comètes parsèment la collection Dior, en hommage au goût du fondateur de la maison pour l'astrologie, tandis que le défilé Chanel s'annonce sur le thème de la fusée.

Manish Arora a baptisé le sien "cosmic love", avec des sacs en forme de planètes. La créatrice néerlandaise Liselore Frowijn regardait aussi vers le ciel avec des imprimés d'astres sur ses manteaux et blousons.

