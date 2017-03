La relâche: plaisir pour les enfants, casse-tête pour les parents

kali9 via Getty Images

ADVERTISEMENT



La semaine de relâche a 40 ans cette année dans la région de Québec, où elle a vu le jour dans la province. Mais depuis son implantation, les familles québécoises se sont transformées. Conséquence : cette semaine de congé synonyme de plaisirs pour les enfants représente pour bien des parents un véritable défi organisationnel et financier.

« Pour beaucoup de familles, ce moment-là dans l’année cause de sérieux casse-tête quand, par exemple, on ne peut pas prendre de congés ou quand le service de garde n’offre pas les services pour accueillir les enfants », souligne Marie Rhéaume, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille.

Lorsque la semaine de relâche a vu le jour en 1977, une grande proportion des mères étaient au foyer alors qu’aujourd’hui, 76 % des parents travaillent, selon une étude de l'Institut de la statistique réalisée en 2015. « Ça demande une organisation supplémentaire », affirme Mme Rhéaume.

Le Réseau pour un Québec Famille souhaite que le gouvernement provincial profite de la réforme de la Loi sur les normes du travail pour y inscrire des mesures de conciliation travail-famille adaptées aux réalités d’aujourd’hui. « Qu’il y ait des mesures qui soient mises en place, entre autres dans les entreprises, pour faciliter la prise de quelques jours de congé dans cette période-là », suggère Marie Rhéaume.

L'organisme ne remet toutefois pas en question la pertinence de cette semaine de congé. « C’est très bienvenu, cette pause-là dans le milieu de l’hiver. »

Contrer l’absentéisme

C’est Fernand Paradis qui a mis en place la relâche alors qu'il était président de la Commission scolaire catholique de Québec à la fin des années 1970. « À l’aide de statistiques rigoureuses, j’ai fait une recherche et j’ai trouvé que les absences connaissaient un sommet à la fin février et au début du mois de novembre », relate-t-il. Des absences remarquées tant chez les élèves que chez les enseignants.

Lors d’un séjour en France, il a découvert l’existence des « vacances printanières ». À son retour à Québec, il a soumis l’idée au Conseil des commissaires, qui l’a acceptée. Quelques années plus tard, la relâche a été instaurée partout au Québec.

Encore aujourd’hui, l'instigateur de la relâche estime que cette pause est nécessaire.

Pour moi, la question à se poser est : " Est-ce que les enfants en profitent, est-ce que ça donne un regain d’énergie?" - Fernand Paradis, instigateur de la relâche scolaire

M. Paradis croit qu’il est possible d’en profiter même si on a une banque de congés et des moyens modestes. « Je connais beaucoup de foyers où les mères s’échangent les services de gardiennage », souligne-t-il.

Fernand Paradis n’ose pas prendre position dans le débat sur l’instauration d’une deuxième relâche, à l’automne, comme le souhaite la Commission scolaire des Navigateurs. « Avant de poser le geste, faisons des consultations auprès des enseignants, auprès des parents, des directeurs d’école, consultons des spécialistes au sujet des enfants en difficulté », suggère-t-il.



À voir également:

Close  10 activités gratuites pour la relâche (2017) sur  

En Montérégie, découvrez les secrets de la science de l’électricité à l’Électrium. L’entrée est gratuite.

« Relâche ta joie » dans l’une des bibliothèques de la ville de Québec, du 3 au 12 mars. http://www.bibliothequedequebec.qc.ca/activites/relache.aspx

Du 27 février au 3 mars, l’entrée au cinéma de Saint-Eustache est gratuite, pour les représentations de 10 h et sur présentation de la carte Citoyen. www.cinemasteustache.ca

Pour une 5e année, Montréal fait encore la preuve qu’elle est une capitale du jeu avec le Festival Montréal Joue, du 25 février au 12 mars 2017. http://www.montrealjoue.ca/

Cinq sites au Québec initient les enfants de 5 à 8 ans gratuitement au ski grâce à Expérience Maneige, jusqu’au 12 mars. https://maneige.ski/initiation-des-5-a-8-ans/

À Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec invite les familles à visiter gratuitement l’exposition Les Curiosités avec sa forêt enchantée et son expérience multisensorielle (ateliers de la relâche offerts à 7 $). https://www.mnbaq.org/exposition/les-curiosites-1248

Toute l’année, l’accès est gratuit dans les parcs nationaux, en présentant la carte Découverte. Profitez de la relâche pour vous évader au Parc national de la Mauricie. http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/qc/mauricie/index.aspx

Il fait beau ? Sortez patinez ! Partout au Québec, plusieurs patinoires extérieures sont libres d’accès, dont celle du Centre de la nature de Laval. https://www.laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/activites-hiver.aspx

Du 6 au 12 mars, les enfants profitent gratuitement de l’expérience thermique du SkySpa de Québec, tous les matins entre 8 h et midi. http://www.skyspa.ca/portfolio-items/quebec-dimanche-en-famille/

Encore cette année, les enfants lâcheront leur fou durant la relâche à la TOHU, qui propose plusieurs activités gratuites et une initiation au cirque. http://tohu.ca/fr/programmation/evenement/2016-2017/semaine-de-relache-a-la-tohu/  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

À voir aussi:

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter