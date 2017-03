Magalie Lépine-Blondeau et Louis-José Houde remettent les pendules à l'heure

ADVERTISEMENT

Certains devront se méfier de leurs yeux de lynx, et tourner sept fois leurs doigts avant de les poser sur le clavier. Dame rumeur s’est emballée, lundi après-midi, après qu’un site de nouvelles artistiques eut rapporté que Magalie Lépine-Blondeau et Louis-José Houde, qui forment un couple depuis un an et demi, étaient fiancés.

Le «nouveau statut matrimonial» des amoureux a toutefois été annoncé sans confirmation officielle et a rapidement été démenti par les principaux intéressés, mardi matin. Non, Louis-José et Magalie ne sont pas fiancés. Ou, s’ils le sont, ils ne tiennent visiblement pas à ce que ça se sache. Depuis le début de leur idylle, l’humoriste et la comédienne sont extrêmement discrets sur leur relation, n’ont jamais posé ensemble et se refusent à toute confidence sur le sujet.

C’est une délicate bague à l’annulaire gauche de l’actrice qui a attiré l’attention de quelques fins observateurs, alors que Magalie Lépine-Blondeau était invitée d’honneur à En direct de l’univers, à Radio-Canada, samedi.

Sans faire ni une, ni deux, ces personnes ont alors déduit qu’il s’agissait automatiquement là d’une bague de fiançailles et ont publié l’information, sans attendre de réponse claire de l’attachée de presse de Louis-José Houde. Laquelle s’est manifestée sur sa page Facebook personnelle, mardi matin, en précisant que, non, son poulain n’est pas fiancé, et qu’elle-même n’avait d’aucune façon laissé entendre que c’était le cas. Le mal était par contre déjà fait, comme on dit, puisque tous les sites de divertissement avaient eu le temps de relayer «l’heureuse nouvelle».

Magalie Lépine-Blondeau a elle aussi exprimé son mécontentement sur Twitter :

«Merci de m’avoir appris mes fiançailles! Ça m’avait totalement échappé. Me voilà bien excitée. Vous m’enverrez la liste d’invités! #fakenews», a déploré Magalie Lépine-Blondeau, en partageant quelques manchettes à ce propos.

En ce qui concerne la fameuse bague inductrice d’erreur, il s’agirait d’un accessoire de tournage que la vedette de District 31 aurait oublié de retirer de son doigt une fois les caméras éteintes. Seulement ça!

En plus d’être de la populaire série quotidienne de Luc Dionne, Magalie Lépine-Blondeau sera l’une des têtes d’affiche de Plan B, à la fin mars, à Séries+, auprès de Louis Morissette, Émile Proulx-Cloutier et Fabien Cloutier. Quant à Louis-José Houde, le film Ça sent la coupe, où il tient le rôle principal, peut présentement être vu au cinéma, et l’homme commencera au début de l’été la présentation de son quatrième one man show, Louis-José Houde préfère novembre.

