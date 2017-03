ADVERTISEMENT

La pluie verglaçante a rendu la chaussée glissante en plusieurs endroits provoquant plusieurs accidents et sorties de routes en Montérégie. Pendant que les dernières gouttes de pluie verglaçante tombent sur la région de Montréal, les précipitations se déplacent vers l'Est du Québec.

Il est tombé de 2 à 10 millimètres, selon les endroits, dans les régions de Montréal, Laval, des Laurentides, de Lanaudière et de la Rive-Sud.

Le tout a débuté avec une faible neige hier soir et s'est transformé en pluie verglaçante une fois la nuit tombée.

Des accidents sont notamment survenus sur la route 132, dans les régions de Longueuil et Boucherville.

Bien que la chaussée soit glissante en certains endroits, la circulation demeure fluide dans la région de Montréal grâce notamment à la semaine de relâche scolaire à la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

Les grandes artères sont bien dégagées, mais plusieurs intersections demeurent glissantes tout comme certaines bretelles d’accès et sorties d’autoroutes.

Les automobilistes doivent porter une attention particulière aux piétons puisque certains d'entre eux marchent dans la rue.

Plus de 1000 employés de la Ville de Montréal s’affairent à répandre des abrasifs sur l’ensemble du réseau routier montréalais, qui compte 4000 km de chaussée et 6000 km de trottoirs.

La glace devrait toutefois fondre au cours de la journée puisque le mercure devrait monter jusqu’à 5°C dans la région de Montréal.

La dépression se déplaçant vers l'Est, les régions de Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie et de la Haute-Côte-Nord ont commencé à recevoir des précipitations sous forme de neige. Elles se transformeront en grésil et en pluie verglaçante au cours des prochaines heures.

Les intempéries entraînent des fermetures d'écoles dans les commissions scolaires Des Samares, Des Laurentides, De l'Outaouais, Des Affluents, Des Portages et Des Hauts-Bois sont fermées pendant que plusieurs services de transport scolaire sont annulés notamment dans l'Est ontarien, la région d'Ottawa et en Outaouais.

