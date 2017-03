Les photos officielles de l'investiture de Donald Trump sont arrivées (et il ne va pas être content)

ADVERTISEMENT

Ces clichés viennent clore un débat qui n'aurait pas dû avoir lieu. Contactés par plusieurs sites d'informations américains dont BuzzFeed, l'agence américaine en charge des parc publics vient de rendre publiques les photos officielles de la foule présente pour l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. Une nouvelle qui, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article, ne risque pas de donner le sourire au nouveau chef d'État.

Confirmant toutes les photos et vidéos de l'événement, ces prises de vues, comparées à celle effectuées lors de l'investiture de Barack Obama en 2009, prouvent que l'audience était moins forte pour le nouveau président américain. Le porte-parole de la Maison-Blanche avait pourtant affirmé aux journalistes que la foule était "la plus grande jamais vue à une investiture, point final"...provoquant la première controverse entre l'administration Trump et les médias.

La nouvelle risque donc de ne pas plaire du côté du la Maison-Blanche, où l'on prend ce genre de symbole très à cœur. Le Washington Post révélait d'ailleurs fin janvier que Donald Trump faisait pression sur l'agence des parcs publics afin qu'elle prouve ses allégations: une initiative qui n'a visiblement pas abouti.