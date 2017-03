La pornographie et Hollywood donnent l'impression que l'orgasme ne requiert aucun effort. mais en réalité la majorité des femmes ont besoin de 20 minutes pour être excitées et aptes à l'orgasme, ce qui explique pourquoi les préliminaires sont si importantes.

De récentes avancées dans la fabrication des préservatifs ont permis de rendre l'objet plus fin et moins gênant.

Ne considérez pas l'orgasme comme un but en soi. L'important c 'est le voyage et le moment présent. Restez connecté au corps de votre partenaire et aux sensations de proximité et de passion, et dites-vous que l'orgasme arrivera quand il arrivera.