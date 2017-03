Le romancier américain Don Winslow livre une suite à La griffe du chien. Une incursion apocalyptique dans un Mexique en proie à la violence sans pitié des narcotrafiquants. La guerre de la drogue reprend de plus belle sous la gouverne du baron Adan Barrera qui réussit à mettre sous sa botte policiers, magistrats et hauts fonctionnaires du pays.

L’enfance d’Aron se termine lorsque le garçon est enfermé avec sa famille dans le ghetto de Varsovie. Par la voix innocente et sans pathos d’un jeune homme confronté à la barbarie et la haine, Jim Shepard offre un roman inoubliable et surprenant acclamé par la critique. Dans les pages du livre, l’auteur fait aussi revivre le véritable Janusz Korczak, médecin et défenseur des droits de l’enfant mort au camp de concentration de Treblinka.