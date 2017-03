John Le Carré ramène George Smiley dans un nouveau roman

ADVERTISEMENT

Après une absence de plus de 25 ans, George Smiley, célèbre personnage de l'auteur à succès John Le Carré, sera bientôt de retour.

La maison d'édition Viking a annoncé mardi qu'un nouveau roman de l'auteur intitulé A Legacy of Spies sera dans les librairies au début du mois de septembre.

Selon l'éditeur, l'histoire est racontée par l'allié de confiance de George Smiley, Peter Guillam, qui est forcé de sortir de sa retraite pour être convoqué à Londres.

Le roman fera également référence aux classiques de John Le Carré, soit The Spy Who Came in from the Cold (L'espion qui venait du froid) et Tinker, Tailor, Soldier, Spy (La Taupe).

Viking a refusé de dire si George Smiley, qui est apparemment né il y a plus de 100 ans, est encore en vie ou s'il est seulement évoqué en souvenirs.

Les lecteurs ont pu suivre le personnage de George Smiley pour la dernière fois en 1991, dans le roman The Secret Pilgrim (Le voyageur secret). Le livre était publié alors que la guerre froide prenait fin.

John Le Carré est âgé de 85 ans.

