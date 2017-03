ADVERTISEMENT

La société québécoise Gaz Métro achète Standard Solar, une entreprise américaine qui se spécialise dans le développement, l'installation et le financement de systèmes solaires photovoltaïques, dans le cadre d'une transaction évaluée à 17 millions de dollars.

Selon le communiqué de l'entreprise, Gaz Métro aborde le marché américain en proposant une approche alliant l’énergie solaire au gaz naturel. Cette approche permettra, espère-t-elle, de réduire l’empreinte environnementale du secteur énergétique et l’émission de gaz à effet de serre (GES).

Basée à Rockville, au Maryland, Standard Solar développe des systèmes d’exploitation de l’énergie solaire pour les secteurs commercial, industriel et institutionnel.

L’entreprise, qui compte une cinquantaine d'employés, est présente dans les États américains de la Californie, le Connecticut, le Maryland, le Massachusetts, le Nouveau-Mexique, New York, la Caroline du Nord et Washington DC.

« Gaz Métro se positionne de manière à tirer pleinement parti de la croissance projetée de l’énergie solaire, qui représente l’un des secteurs dont l’essor est le plus rapide aux États-Unis. De plus, cette acquisition reflète la volonté de Gaz Métro d’accroître sa présence dans le segment des énergies renouvelables tout en assurant la croissance de ses activités actuelles », a déclaré la présidente et chef de la direction de Gaz Métro, Sophie Brochu.

Gaz Métro procède à cette acquisition par l'entremise de sa filiale américaine Green Mountain Power, installée au Vermont. L’entreprise exploite déjà un réseau de panneaux solaires d’une puissance de 30 mégawatts (MW) au Vermont en plus de lancer des centaines de projets de système de préchauffage de l’air au Québec.

Standard Solar possède un carnet de commandes pour le développement de projets d’une capacité de 80 MW.

Voir aussi:





Close  Le soleil vu des planètes du système solaire sur  

Sur Mercure, le soleil apparaît trois fois plus gros que sur la Terre. Sa distance depuis l'étoile varie entre 46 et 70 millions de kilomètres, contre 149 millions pour notre planète.

Située à 108 millions de kilomètres du soleil (72% de la distance Terre-soleil), Venus est recouverte d'une couche dense de nuages d'acide sulfurique qui fait que l'astre n'est pas vraiment visible depuis sa surface.

La Terre étant à 149 millions de kilomètres de l'étoile, cette dernière semble aussi grosse que la lune, située à 384.000 km. Ce qui explique que le soleil disparaisse derrière en cas d'éclipse, comme sur la photo ci-dessus.

Depuis Mars, à 228 millions de km du soleil, l'astre apparaît plus petit que depuis notre planète.

Voici le soleil comme on le verrait depuis Europe, un des satellites de Jupiter, planète située à 779 millions de km de l'étoile (5,2 fois la distance Terre-soleil) et qui est sur le point de l'éclipser. La lumière du soleil qui traverse l'atmosphère dense de la géante gazeuse créé un halo de rougeâtre.

Saturne est située à 1,4 milliards de km du soleil. La présence de cristaux d'eau et de gaz comme l'ammoniaque dans l'atmosphère de la planète réfracte la lumière de l'astre, ce qui créé des effets d'optiques comme on peut le voir sur l'image.

Le soleil vu d'Ariel, une des lunes d'Uranus, à 2,8 milliards de km du soleil (19 fois la distance Terre-soleil)

Le soleil vu de Triton, un des satellites de Neptune, à 4,5 milliards de km du soleil. La poussière émise par un des geysers présent sur l'astre cachent l'étoile qui parait minuscule.

Difficile de distinguer le soleil des autres étoiles depuis la surface de la planète naine, située à 5,9 milliards de km de celui-ci. C'est 40 fois la distance qui le sépare de notre planète  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter