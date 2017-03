François Morency de retour au Gala les Olivier

ADVERTISEMENT

Courageux François Morency, qui reprendra la barre du Gala les Olivier lors de la prochaine édition, qui se tiendra non pas en mai comme les années précédentes, mais plutôt le 10 décembre prochain, l’événement ayant changé de date pour des considérations artistiques autant que de marketing.

L’an dernier, après avoir porté à bout de bras la soirée éclaboussée par la controverse causée par le gag censuré de Mike Ward et Guy Nantel, François Morency s’était montré hésitant lorsqu’on lui avait demandé s’il serait prêt à reprendre le collier de nouveau.

«Ça dépend. Moi, je suis un humoriste dans la vie. Je vais continuer à animer des galas, celui-là ou d’autres. Est-ce que je réanimerais les Olivier? Sûrement. Mais si l’APIH fait ses devoirs en se restructurant…», nous avait-il confié en entrevue.

Morency faisait alors référence à l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour, qui a été vertement critiquée pour toutes sortes de raisons l’an dernier. Depuis, le regroupement a déjà apporté des changements, en reformant notamment son conseil d’administration.

Ainsi, François Morency sera pour une troisième fois l’homme de la situation en 2017 (après deux rendez-vous particulièrement réussis en 2014 et 2016), année qui marquera le 19e anniversaire des Olivier. Il sera entouré de Julien Tapp à la script-édition, Nicolas Boucher à la mise en scène, et Éric Belley, Chantal Lépine et Joanne Pouliot (de l’APIH) à la production.

Radio-Canada a lancé sur la toile une vidéo pour partager la nouvelle, mardi, une semaine après avoir usé du même procédé pour dévoiler qu'Éric Salvail et Jean-Philippe Wauthier seront de retour aux Gémeaux en septembre.

Dans l’extrait filmé, François Morency se montre particulièrement optimiste.

«François Morency, qui vous annonce avec plaisir que je retourne animer le Gala les Olivier, pour la troisième fois, lance-t-il d’entrée de jeu. Je sais, il y en a qui vont dire : «Vraiment? Vraiment? Tu retournes te foutre les pieds là-dedans après le dernier gala pis le chiard qu’il y a eu, avec le numéro de Mike Ward pis Guy Nantel pis l’assureur qui a censuré, pis le débat, pis les masques…» J’avoue, ç’a été un peu tannant à gérer, mais ç’a fait un très bon show de télé, j’ai eu du fun, record de cotes d’écoute, et anyway, c’est réglé, il n’y en a plus de problème, en humour, tout le monde s’aime, l’harmonie est revenue…»

L’humoriste se met ensuite à énoncer, d’un air légèrement paniqué, les plus récents tollés qui ont un brin secoué le milieu de l’humour, tout en insistant sur le fait que, non, ces «petites chicanes» ne nuiront pas à son gala : Mike Ward qui va en appel de sa cause contre Jérémy Gabriel, Martin Matte qui s’est «colletaillé amicalement» avec Guillaume Wagner, le Gala Juste pour rire «Juste féminin» qui a été retiré, Phil Roy qui «a failli virer paraplégique avec Véronique Cloutier sur son sofa», Laurent Paquin et son tweet sur Donald Trump, Mariana Mazza qui a été insultée par un raciste à Sherbrooke, Louis-José Houde qui s’est pogné avec Sophie Durocher parce qu’il y a eu des photos de sa maison dans le journal…

«Mais ça s’est réglé, c’est ça mon point. Il n’y en a plus de trouble. Et le gala est dans neuf mois! Il n’y a plus assez de temps d’ici là pour qu’il arrive d’autres affaires contrariantes. C’est impossible…», de conclure François Morency, avant d’hurler de toute la force de ses poumons :

«EN TOUT CAS NOUS AUTRES AU MOINS, ON SE MÉLANGE PAS DANS LES ENVELOPPES…OK?»

«…Tout va être correct.»

La suite, en décembre, à Radio-Canada!

D’ici là, François Morency animera cet été le gala-hommage à Michel Côté (dont il est aussi auteur et concepteur), au Festival Juste pour rire, et il lancera lundi prochain son deuxième livre comique, Discussions avec mes parents, cinq ans après Dure soirée : histoires vraies et autres humiliations.

À voir également :