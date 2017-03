François Fillon a obtenu d'un homme d'affaires un prêt de 50 000 euros

ADVERTISEMENT

Le candidat de la droite à la présidentielle en France François Fillon a obtenu en 2013 de l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière un prêt de 50 000 euros (environ 71 000 $CAN), sans intérêts et non déclaré, affirme le Canard Enchaîné dans son édition de mercredi.

Le candidat de la droite à la présidentielle "n'a pas jugé utile de faire figurer" ce montant sur sa déclaration de patrimoine adressée à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, selon l'hebdomadaire satirique. Ce prêt a été "intégralement remboursé", a affirmé au Canard l'avocat de M. Fillon, Me Antonin Levy.

Plus de détails à venir.

