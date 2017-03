FEQ: la prévente des laissez-passer connaît des ratés

ADVERTISEMENT

Un peu plus de 20 000 laissez-passer ont trouvé preneurs en 25 minutes lors de la prévente du Festival d'été de Québec (FEQ) ce midi, malgré quelques difficultés techniques dans le processus de vente.

Certains laissez-passer qui étaient disponibles lors de cette prévente Desjardins ont été vendus à 90 $ au lieu de 85 $.

D'autres festivaliers n’ont pu acheter que des FestiBus, la carte d’accès du Réseau de transport de la capitale pendant les festivités, mais sans laissez-passer pour le festival.

La direction ne peut expliquer pour le moment l’origine du problème.

« On ne sait pas ce qui s’est passé, mais les premiers laissez-passer qui ont été mis en vente l’ont été à 90 $ au lieu de 85 $, c’est un mystère du côté de la billetterie, mais le temps que les gens à la billetterie s’en rendent compte et qu’ils corrigent l’erreur, ça a entraîné quelques désagréments », confirme Luci Tremblay, directrice des communications au FEQ.

La directrice des communications se désole de l’incident alors que la prévente se déroulait sans encombre depuis deux ans. La direction promet de faire un suivi auprès des personnes qui ont éprouvé des problèmes.

« Les gens qui ont payé 90 $ n’ont pas à s’inquiéter, ils vont être remboursés automatiquement et les cas problèmes, la billetterie va entrer en contact avec eux, un par un », affirme Mme Tremblay.

La programmation du 50e Festival d’été de Québec sera dévoilée mercredi. La direction a déjà dévoilé que Metallica et Muse, notamment, fouleront la scène des plaines d'Abraham.

Les laissez-passer général (à 95 $) et pour les zones avant scène Or et Argent, de même que la zone Signature seront en vente à compter de jeudi midi.

