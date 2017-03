«Le féminisme, c'est le cancer», affirment des jeunes du Wildrose

La division étudiante du Wildrose à l'Université de Calgary se retrouve dans la tourmente après la diffusion d'un courriel affirmant : «Le féminisme, c'est le cancer.»

Le groupe a envoyé un courriel aux étudiants de l’université lundi afin de promouvoir la diffusion d'un documentaire controversé, The Red Pill, qui critique le mouvement féministe.

Dans le courriel, il était mentionné la phrase suivante : « Nous savons tous que le féminisme, c’est le cancer. Pour susciter le dialogue, nous avons décidé d'agir. »

Les réactions ont fusé de toutes parts sur les réseaux sociaux à la suite de l’envoi du courriel.

Le directeur des communications de la section étudiante du Wildrose a été renvoyé après cette débâcle et la diffusion du documentaire, prévu pour mercredi, a été annulée.

« Nous sommes désolés des commentaires qui sont apparus dans un courriel précédemment envoyé aux élèves », rapporte un message publié sur la page Facebook du groupe Wildrose on Campus.

We are very sorry for the comments that were made in an email sent out earlier today. The comments made do not... https://t.co/hs2vL0kiVo

— UofC - Wildrose (@WROC_Calgary) 7 mars 2017