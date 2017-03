Un dessin d'un admirateur de hockey du sud de l'Alberta s'est retrouvé sans son accord sur un chandail du joueur de hockey P.K. Subban.

L’illustrateur Robert de Gruchy a été avisé par un internaute que le jeune joueur de hockey arborait un de ses dessins sur son gilet d’entraînement lors d’une entrevue télévisée.

Selon lui, le dessin est un peu trop similaire pour que ce soit une coïncidence.

Robert de Gruchy a dessiné ce portrait de P.K. Subban, dont il est un avide admirateur, en juin dernier.

P.K. Subban est représenté dans sa pose iconique et porte un chapeau de cowboy, en référence à sa nouvelle équipe de hockey, les Prédateurs de Nashville.

In a city where showmanship is everything, I know PK will knock their socks off #PKSubban #Nashville #cndpoli #Habs pic.twitter.com/fBibrRaRly

— Robert de Gruchy (@Artist_GROOCH) July 1, 2016