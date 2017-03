ADVERTISEMENT

Vos couples de Disney favoris ont réellement eu leurs fins heureuses.

Dans les illustrations présentées ci-dessous, Pedro Fequiere de BuzzFeed a imaginé ce que les fameuses paires de Disney auraient l’air quelques années plus tard, avec quelques rides en plus.

Cendrillon et le prince Charmant, par exemple, se regardent toujours aussi intensément et organisent toujours de somptueux bals pour leurs sujets.

Belle et Adam – oui, on avait tous oublié le nom de la Bête – continuent de vivre dans leur château avec Big Ben, Lumière et Madame Samovar qui sont tous à la retraite. (Ils le méritent)

Mulan et Shang aiment toujours s’agacer tout en conservant leur nature compétitive.

« Je pourrais bien les imaginer être vraiment compétitifs et à leur âge entraîner des enfants qui veulent se joindre à l’armée royale », a affirmé M. Fequiere au Huffington Post américain.

Maintenant que la fille d’Ariel et Eric, Melody, est rendue grande (oui, ils ont eu un enfant dans La petite sirène II), le couple est occupé à voyager à travers le monde.

Tout va bien pour Aladdin et Jasmine. Ils sont maintenant au pouvoir depuis la mort du père de Jasmine (Reposez en paix cher Sultan).

Le Génie vient faire régulièrement un tour au palais et aime dormir sur le trône royal. (Et bien sûr, Jasmine a toujours l’air aussi belle dans son crop-top et ses cheveux nous font envie).

Fequiere a dit qu’il a créé les illustrations afin que les fans puissent avoir des nouvelles du sort de leurs personnages préférés et tourner la page en paix.

« La plupart des histoires commencent avec ‘il était une fois…’et se terminent avec ‘ils vécurent heureux pour toujours’, a-t-il affirmé. Je pensais qu’il serait vraiment intéressant de voir à quoi ça ressemblait (vivre heureux pour toujours) .»

