ADVERTISEMENT

La Semaine de la mode s'achève ce mardi 7 mars avec en point d'orgue les défilés Chanel et Louis Vuitton. Et à l'heure où les Français se passionnent pour les aventures de l'astronaute Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale, le cosmos a inspiré les créateurs et notamment Karl Lagerfeld qui nous a mis des étoiles pleins les yeux sous la nef du Grand Palais ce mardi matin.

Si la lune et les comètes ont parsemé la collection Dior, en hommage au goût du fondateur de la maison pour l'astrologie, le défilé Chanel était sur le thème de la fusée pour présenter la collection automne/hiver 2017-2018. Et Chanel ne s'est pas contenté d'un petit imprimé Nasa... Non, Chanel a fait décollé une fusée dans son "centre de lancement n°5"! Plus fort et futuriste encore que les robots du défilé d'octobre dernier.

Close  Chanel très spatial pour l'automne-hiver 2017/2018 sur  









































































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

🚀#chanelrocket#chanel#rocket#pfw#paris#샤넬#파리 Une publication partagée par Wonmin Park (@wonminpark) le 7 Mars 2017 à 2h47 PST

Avec leurs tailleurs futuristes, leurs bottes et tenues aussi argentées que les couvertures de survie et les accessoires étincelants des stations spatiales, les cheveux soufflés par la puissance des réacteurs et retenus par des bandeaux ornés de pierres, les mannequins étaient prêts à décoller pour la planète Chanel.

#CHANELGroundControl #CHANELFallWinter #PFW Une publication partagée par CHANEL (@chanelofficial) le 7 Mars 2017 à 2h07 PST

#CHANELGroundControl #CHANELFallWinter #PFW Une publication partagée par CHANEL (@chanelofficial) le 7 Mars 2017 à 2h21 PST

At @chanelofficial #pfw🇫🇷 Une publication partagée par Booth (@boothmoore) le 7 Mars 2017 à 2h46 PST

We have LIFT OFF! What an amazing show of 60s Barbarella cool mixed with tweed futurism and the chic nonchalance that only @chanelofficial can do! #CHANELGroundControl #CHANELFallWinter #pfw #pfwFW17 #harpersbazaarsg EIC @kennieboy Une publication partagée par Harper's BAZAAR Singapore (@harpersbazaarsg) le 7 Mars 2017 à 2h43 PST

@chanelofficial 60s vibe! metallic cape and sparkling boots Une publication partagée par Nao Koyabu (@nao_now) le 7 Mars 2017 à 2h43 PST

Futuristic wonderland @chanel #chanelgroundcontrol Une publication partagée par Style: Singapore (@stylesingapore) le 7 Mars 2017 à 2h43 PST