Un rappel de lanières de poulet de marque Hampton House est lancé au Canada en raison d'une possible présence de bactéries dangereuses qui pourraient causer des maladies.

Un communiqué publié mardi par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) mentionne que les instructions de cuisson sont erronées sur l'étiquette. Pour la cuisson au four, elles devraient indiquer: "préchauffer le four à 204 oC (400 oF)".

Le rappel a été déclenché par le fabricant du produit, l'entreprise JD Sweid Foods. Les lanières de poulet de marque Hampton House ont été vendues dans les entrepôts Costco en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le produit visé est de format 1,5 kg et porte le CUP 0 66123 54381 7.

Toutes les dates "meilleur avant" du 20 janvier 2018 jusqu'au 11 février 2018 inclusivement sont visées par le rappel.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé à la population au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n'a jusqu'ici été signalé. Cependant, une personne qui croit avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel est invitée à communiquer avec son médecin.

Tout consommateur ayant en sa possession le produit visé par le rappel est prié de le rapporter au magasin où il a été acheté.

