Jikke Swelsen / EyeEm via Getty Images

Connaissez-vous l'aquaponie, cette technique qui utilise les déjections de poissons pour faire pousser des plantes?

Un peu partout dans le monde, des maraîchers se lancent dans ce mode de culture, en mettant sur pied des fermes aquaponiques. L'objectif: produire plus sur de plus petites surfaces qu'en culture traditionnelle et ce, dans le respect de l'environnement, sans utiliser de pesticides.

À grande échelle, l'aquaponie peut permettre de cultiver fruits et légumes et d'élever des poissons comestibles sur le même espace.

Mais ce procédé peut aussi s'utiliser à plus petite échelle, chez vous par exemple. À découvrir dans la vidéo en tête de l'article.

