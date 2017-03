ADVERTISEMENT

Capacités sociales et estime de soi. Grandir avec un animal apporte des bienfaits, émotionnels, éducatifs et améliorent les comportements sociaux pour les enfants et adolescents, selon une étude publiée le 27 février.

Les jeunes qui possèdent un animal ont tendance à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes avant l'âge de 6 ans, à se sentir moins seuls et à démontrer de meilleures capacités sociales. Cette recherche vient étayer les affirmations selon lesquelles les animaux de compagnie peuvent contribuer au bon développement des enfants et faciliter celui des adolescents.



Données prometteuses

"Quiconque a grandi avec, et aimé, un animal ressent intimement la valeur de sa compagnie", déclare le Dr Carri Westgarth, directrice du projet. "Les données scientifiques examinant les bienfaits sur le développement des enfants et des adolescents semblent prometteuses. Une analyse de ces données permet d'approfondir la connaissance des bienfaits les plus performants. Une façon de comprendre, à terme, comment les animaux apportent aux jeunes un soutien émotionnel, éducatif et les aident dans leur vie sociale."

Cette nouvelle étude , publiée dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health a été financée par le centre de recherche sur la nutrition des animaux de compagnie, Waltham, chez Mars Petcare, et a été menée par le Dr Carri Westgarth, de l'Institut des maladies infectieuses et de la santé mondiale de l'Université de Liverpool.

Soutien psychologique

Les chercheurs ont réalisé un examen approfondi et une évaluation de la qualité des études portant sur les effets de la possession d'un animal de compagnie sur le développement émotionnel, éducatif et comportemental des enfants et adolescents.

"La possession d'un animal semble avoir un impact significatif sur l'estime de soi pour les enfants de moins de 6 ans et les jeunes de plus de 10 ans. Généralement, les chiens et les chats sont considérés comme les animaux qui apportent le meilleur soutien social, peut-être en raison d'un plus haut degré d'interaction et de réciprocité par rapport aux autres animaux", explique Rebecca Purewal, auteure principale de l'étude. "Dans les cultures occidentales comme orientales, les animaux de compagnie peuvent agir comme une forme de soutien psychologique, aidant les jeunes à se sentir bien dans leur peau et générant ainsi une image positive d'eux-mêmes."

Encore beaucoup à apprendre



"L'analyse de sous-populations et de différents groupes d'âges dans l'étude montre que les animaux de compagnie sont susceptibles de favoriser le bon développement des enfants et des adolescents", affirme Nancy Gee, chercheuse au centre Waltham et co-auteure de l'étude. "Il s'agit d'un domaine d'étude passionnant et nous avons encore beaucoup à apprendre sur l'influence que peut avoir la compagnie des animaux dans le développement des enfants."

