ADVERTISEMENT

OTTAWA – La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, réitère sa confiance en l’Agence de revenu du Canada (ARC) et ce, même si elle reconnaît que l’affaire KPMG mine la confiance du public.

« Effectivement, les gens se posent des questions. Dans les reportages qui ont eu lieu… Oui, on a raison de dénoncer des choses, mais le gouvernement travaille pour justement faire en sorte qu’il y ait des choses qui se modifient », a-t-elle affirmé pendant un point de presse, mardi.

La ministre a répété qu’elle ne pouvait pas commenter de cas particuliers. « Moi, je peux vous dire que je fais confiance au système qui est en place actuellement. Chaque cas est traité de façon particulière. »

De plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer des actions concrètes après la diffusion de reportages de l’émission Enquête à Radio-Canada. Le NPD demande à ce qu’une « enquête exhaustive » soit faite et présente une motion d’opposition sur l’équité fiscale pour forcer le gouvernement à prendre position sur le sujet.

La candidate à la direction du Bloc québécois, Martine Ouellet, était de passage à Ottawa mardi pour demander à ce que la GRC ouvre une enquête criminelle au sujet de l’affaire KPMG. Elle croit également que l’ARC devrait informer Revenu Québec des enquêtes faites sur les particuliers et les compagnies dans la province.

La ministre Lebouthillier a refusé de dire si elle appuyait la motion de l’opposition néodémocrate, mais reste optimiste quant à la suite des choses. « Je peux vous dire que la trappe se referme. Je ne lâcherai pas le morceau, on va tous les avoir! »

Plus de détails à venir.