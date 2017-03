Le virus Zika peut entraîner de graves conséquences neurologiques chez les adultes

Le virus Zika se transmet principalement par la piqûre d’un moustique infecté. On suspecte également que le virus pourrait être transmis sexuellement, mais de plus amples recherches sont nécessaires pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Les symptômes liés au virus Zika sont les suivants : fièvre, maux de tête, douleurs au niveau des articulations, éruptions cutanées, conjonctivite, inflammation des ganglions. La personne infectée sera porteuse du virus durant la manifestation de ces symptômes.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, on a récemment rapporté des cas d'infections au Brésil, au Honduras, au Guatemala, en Haïti, à Porto Rico, en Martinique, au Salvador, au Panama, au Venezuela, en Guyane, en Colombie, en Équateur, en Guyane française, en Bolivie, au Paraguay, au Surinam et au Mexique. L’ensemble des pays du continent américain pourrait bientôt être aux prises avec le virus, à l’exception du Canada et du Chili.