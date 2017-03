ADVERTISEMENT

La Société de protection des animaux de l'Ontario (SPAO) a annoncé qu'au terme d'une récente inspection au parc Marineland, il n'y avait aucun problème dans l'établissement de Niagara Falls, qui fait déjà face à 11 chefs d'accusation de cruauté animale.

La SPAO a indiqué que l'inspection de routine effectuée en février n'avait aucun lien avec les accusations que l'organisation a déposées en novembre et janvier derniers.

Marineland a nié toutes ces accusations qui sont liées au traitement des animaux du parc, dont les ours noirs, les wapitis, les cerfs, les daims, les pintades et un paon.

Le parc a indiqué qu'un vétérinaire à l'externe avait récemment examiné tous ses animaux et qu'il n'avait trouvé aucun problème.

Marineland a aussi assuré que ses wapitis, cerfs, daims et bisons étaient "tous en santé, bien nourris et munis d'un bon pelage". Il a ajouté que ses ours et ses oiseaux étaient aussi en santé.

Depuis son ouverture en 1963, Marineland a élargi ses activités pour devenir un parc d'attractions avec plusieurs animaux, dont les baleines, les dauphins, les morses, les phoques, les otaries et d'autres bêtes telles que les cerfs, les ours, les oiseaux et les poissons.

