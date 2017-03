ADVERTISEMENT

Ces dernières années, l'intelligence artificielle, les robots et les algorithmes nous ont grandement simplifié la vie, même si les perspectives sont parfois effrayantes. La technologie s'est immiscée dans tous les domaines, même dans le sexe. Les poupées sexuelles intelligentes pourraient arriver cette année et un bordel façon Westworld a déjà ouvert à Barcelone.

Mais parfois, les robots sexuels sont beaucoup plus drôles et moins efficaces. Un développeur s'est ainsi amusé à créer un logiciel dont le but est de regarder des vidéos pornos sur Pornhub et de décrire ce qu'il voit, rapporte The Next Web samedi 4 mars.

Pour cela, il a utilisé l'intelligence artificielle de Microsoft, spécialisée dans la reconnaissance et la catégorisation d'images. Une technologie similaire est utilisée par Google et Facebook, par exemple, pour comprendre ce qu'il y a dans les photos mises en ligne par les internautes.

"Une banane? Une femme qui se lave les dents?"

Sauf que le programme n'a pas été préalablement "nourri" de scènes pornographiques et ne sait donc pas du tout à quoi correspondent les vidéos qu'il visionne. Cela a donné lieu à des résultats cocasses, qui sont mis en ligne régulièrement sur le compte Twitter "Robot porn addict".

Le programme imagine par exemple voir dans les vidéos de Pornhub des personnes se lavant les dents (attention, si les images sont floutées, le son est d'origine).

a woman brushing her teeth? pic.twitter.com/h80GybU1L9 — Robot Porn Addict (@robotpornaddict) 5 mars 2017

... Un chien dormant sur un lit...

a dog sleeping on a bed? pic.twitter.com/JwJwrtxxJi — Robot Porn Addict (@robotpornaddict) 5 mars 2017 ... Ou encore une personne tenant une banane. a close up of a person holding a banana? pic.twitter.com/sFSRqWylbM — Robot Porn Addict (@robotpornaddict) 2 mars 2017

Le créateur de ce petit robot informatique, Brian Moore, a précisé à The Next Web que l'on peut espérer environ 10 nouveaux messages par jours.

Vous trouvez que tout cela est bien inutile? Vous avez parfaitement raison et c'était justement le but. Brian Moore a créé ce programme lors d'un concours appelé "stupidhackaton". Objectif: "conceptualiser et créer des projets qui n'ont aucune valeur".

Parmi les autres inventions bizarres, on peut notamment citer le selfie stick à bière, un filtre Snapchat réel en macramé ou encore Hyprochondriapp, un site qui vous propose la pire maladie possible pour les maux dont vous souffrez. Par exemple une "insensibilité congénitale à la douleur avec l'anhidrose" pour un simple mal de tête. Inutile, donc indispensable.

