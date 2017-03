Dans le cas qui nous intéresse, l'offre c'est vous et la demande c'est le poste. C'est la plus vieille loi du monde! Voici quelques questions que vous pourriez vous poser: Ai-je des concurrents ou pas? Quel est mon degré d'exclusivité? Quels sont mes atouts? Est-ce que je dispose d'un avantage-compétence? En d'autres termes plus vous êtes rare, unique et indispensable plus vous êtes en mesure de négocier votre salaire.