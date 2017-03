ADVERTISEMENT

Les studios Disney se sont clairement donnés pour mission de dépoussiérer leurs propriétés les plus appréciées du grand public. Après Le livre de la jungle, La Belle et la bête, Cendrillon, etc., ce sera bientôt au tour de Mary Poppins de revenir sur les écrans.

C’est toutefois dans une suite, et non un remake, que nous retrouverons le célèbre personnage interprété par Julie Andrews en 1964, campé cette fois-ci par Emily Blunt.

La réalisation du projet a été confiée à un habitué des comédies musicales en la personne de Rob Marshall (Chicago, Nine, Into the Woods).

Le film se déroulera dans le Londres des années 30, en pleine Grande Dépression. Avec l’aide de son ami Jack, l’allumeur de réverbères, Mary Poppins renouera avec les enfants Banks (devenus adultes), afin d’insuffler de nouveau magie et joie de vivre dans leur existence.

Les images de la suite de «Mary Poppins» sur

Emily Blunt dans «Mary Poppins Returns».

Lin-Manuel Miranda dans «Mary Poppins Returns».

Emily Blunt dans «Mary Poppins Returns».

En plus de Blunt, le film met également en vedette Lin-Manuel Miranda (Hamilton), Meryl Streep et Colin Firth.

Mary Poppins Returns est attendu en salles le 25 décembre 2018.

