La pollution tue 1,7 million de jeunes enfants chaque année

Deux rapports de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avancent que plus du quart des décès d'enfants de moins de cinq ans sur la planète est attribuable à la pollution de l'environnement.

La pollution de l’air, le tabagisme passif, l’insalubrité de l’eau, le manque de moyens d’assainissement et le manque d’hygiène entraînent la mort de 1,7 million d’enfants de moins de cinq ans annuellement dans le monde.

De ce nombre, 570 000 meurent d’infections respiratoires, comme des pneumonies, engendrées par la pollution de l’air ou causées par le tabagisme passif. Les maladies diarrhéiques, causées par un manque d’accès à l’eau potable, causent la mort de 361 000 autres enfants.

« Un environnement pollué est mortel, en particulier pour les jeunes enfants », a déploré la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, par voie de communiqué.

« Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables à la pollution de l'air et de l'eau, car leurs organes et leur système immunitaire sont en cours de développement et leur organisme notamment leurs voies respiratoires sont de petite taille. »- La directrice générale de l'OMS, Margaret Chan