Marc Bergevin amuse les journalistes en «se cachant» derrière une plante

Les directeurs généraux de la LNH sont réunis ces jours-ci à Boca Raton en Floride dans le cadre de leur réunion annuelle. Et évidemment, les journalistes sont bien présents pour épier leurs faits et gestes en espérant en apprendre davantage sur les discussions qui se déroulent derrière les portes closes!

Or, il semble que le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a trouvé un truc infaillible pour éviter les médias!

Une tactique qui a bien amusé les journalistes...

Marc Bergevin hiding behind a tree trying to elude the media as he heads for lunch. It worked. pic.twitter.com/xTW2elhCEH

— Ryan Rishaug (@TSNRyanRishaug) 6 mars 2017