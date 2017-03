Laurent Proulx quitte la politique municipale

ADVERTISEMENT

Le conseiller municipal Laurent Proulx a annoncé lundi qu'il quittait la vie politique pour des raisons personnelles.

L’ancien carré vert représentait le district de Cap-Rouge-Laurentienne depuis 2013. Il avait été élu sous la bannière d’Équipe Labeaume lors des dernières élections municipales.

Laurent Proulx a mentionné que son père était décédé au cours de la dernière année qu’il allait aider sa mère à gérer le restaurant que possède la famille. Il affirme quitter l’équipe du maire Régis Labeaume dans la bonne entente.

« Je suis loin de quitter en mauvais termes avec le maire. C’est un homme que j’apprécie beaucoup », a-t-il dit en point de presse.

Pas d’élection partielle

Le siège que M. Proulx occupait au conseil municipal restera vacant jusqu’aux élections de novembre prochain.

« Si on avait été à plus d’un an des élections, il y aurait une partielle, mais actuellement, on n’a pas besoin de partielle parce qu’on à l’intérieur d’une année de l’élection », a expliqué Régis Labeaume.

Le maire, qui était aux côtés de son conseiller lors de l’annonce de son départ, a souligné la « fraîcheur qu’il a amenée à son caucus ».

« Je le remercie, moi, j’aime beaucoup Laurent, j’ai eu beaucoup de plaisir avec [et] je pense que ses raisons de quitter étaient très, très valables », a déclaré le maire.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter