Une autre Canadienne refoulée à la frontière américaine

Une Canadienne refoulée dimanche à la frontière américaine peine à obtenir des explications sur les motifs qui ont poussé un douanier américain à lui interdire l'accès aux États-Unis.

Née au Canada de parents indiens, Manpreet Kooner, 30 ans, s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis, bien qu’elle ait présenté son passeport canadien. Le douanier lui a indiqué qu’elle devait détenir un visa d’immigrant pour entrer aux États-Unis.

La Torontoise d’origine, qui réside désormais à LaSalle, à Montréal, s’est rendue lundi à l’ambassade américaine à Ottawa dans le but d’obtenir des éclaircissements, puisque les citoyens canadiens n’ont pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis.

La jeune femme dit s’être fait répondre qu’on ne « lui avait peut-être pas dit la vérité » aux douanes.

« C’est une situation qu'il m'est impossible de régler. Il n’y a aucune raison pour ça. C'est vraiment fâcheux. Je suis traitée comme une criminelle même si je n'ai rien fait. » - Manpreet Kooner

En route vers un spa

Manpreet Kooner souhaitait se rendre dans un spa du Vermont, dimanche, avec deux amies. Elle a plutôt été retenue pendant six heures aux douanes avant d’être refoulée.

Un agent des douanes lui a même dit : « Je sais que vous pouvez sentir que vous avez été ''trumpé'' », une allusion au président américain et à ses propos sur l'immigration.

Mme Kooner souligne que ses deux amies n’ont jamais été inquiétées par les douaniers.

« Je me sens ciblée. J’ai été mise à l’écart des autres et je me sens démunie parce je continue de me demander : "Que dois-je faire?" » - Manpreet Kooner

L’agence de la protection des frontières et l’ambassade américaine n’ont pu être contactées pour commenter la situation de Mme Kooner.

La Montréalaise s’était fait interdire l'entrée aux États-Unis une première fois en décembre dernier, mais on lui avait indiqué, à ce moment, qu’un problème informatique expliquait ce refus. Elle était d’ailleurs retournée le lendemain et elle avait pu y entrer sans problème.

L’histoire de Mme Kooner n’est que la dernière en lice d’une série. Une femme de Brossard s’est vue interdire l’accès aux États-Unis le mois dernier ainsi qu'un athlète québécois d'origine marocaine.

Avec des informations de CBC

