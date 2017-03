ADVERTISEMENT

Stephen King et Donald Trump ne partiront pas en vacances ensemble. Depuis la très dure campagne électorale, l'écrivain américain ne mâche pas ses mots à l'encontre du milliardaire devenu président.

En septembre, alors que la victoire du Républicain était loin d'être acquise, celui que l'on surnomme "Le Maître de l'horreur", expliquait être "mort de peur" à l'idée de voir Donald Trump poser ses valises dans le bureau ovale.

Depuis, Stephen King ne manque pas une occasion d'égratigner le populiste, notamment sur les réseaux sociaux. Alors quand ce dernier, accuse sur Twitter Barack Obama d'avoir placé la Trump Tower sur écoute, l'auteur ne peut s'empêcher de répliquer.

Dans une série de trois messages largement partagés, Stephen King se moque du président américain en imaginant une liste de conspirations qu'aurait pu mener le couple Obama contre Trump.

Not only did Obama tap Trump's phones, he stole the strawberry ice cream out of the mess locker. — Stephen King (@StephenKing) March 4, 2017

"Non seulement Obama a mis les téléphones de Trump sur écoute, mais il a aussi volé la glace à la fraise dans le placard."

Obama tapped Trump's phones IN PERSON! Went in wearing a Con Ed coverall. Michelle stood guard while O spliced the lines. SAD! — Stephen King (@StephenKing) March 4, 2017

"Obama a mis les téléphones de Trump sur écoute, en personne. Il y est allé en combinaison de technicien pendant que Michelle montait la garde. TRISTE!"

Trump should know OBAMA NEVER LEFT THE WHITE HOUSE! He's in the closet! HE HAS SCISSORS! — Stephen King (@StephenKing) March 4, 2017

La veille, Stephen King avait comparé l'administration de Trump au film "The Stupids" de John Landis. Pour rappel, ce long-métrage raconte l'histoire d'une famille -très- limitée intellectuellement qui se retrouve malencontreusement au coeur d'un trafic d'armes en cherchant à savoir qui vole leurs ordures toutes les nuits.