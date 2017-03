Montréal passe la nuit debout

ADVERTISEMENT

Les festivaliers attendus en grand nombre à la 14e Nuit blanche de Montréal ont pu retrouver, dans la nuit de samedi à dimanche, de grands classiques, comme la grande roue et la glissade urbaine, et quelques nouveautés, comme le curling en lumière et la visite d'un laboratoire.

Un laboratoire de recherche a participé pour la première fois à l’événement. Le laboratoire du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine a ouvert ses portes, permettant ainsi aux festivaliers de découvrir ses nouvelles installations et de s’improviser chercheurs d’un soir.

Les festivaliers ont également pu jouer au curling en lumière dans le Quartier des spectacles, acheter des vinyles à la Société des arts technologiques, jouer à l’hôtel de ville, traverser la place des Festivals en tyrolienne ou encore admirer l’art souterrain, dont le thème est le jeu et la diversion.

L'Expo 67 était par ailleurs à l'honneur cette année. Différents établissements, comme le musée McCord, le Château Ramezay et le Cinéma du Parc ont ramené les visiteurs en 1967.

Au total, quelque 200 activités étaient organisées pour petits et grands. Près de 350 000 personnes étaient attendues pour l'occasion.

Pour faciliter les déplacements, le métro de Montréal est demeuré ouvert toute la nuit et des navettes ont fait gratuitement la liaison entre les différents quartiers, de 20 h à 3 h du matin.

La Nuit blanche se déroulait dans le cadre du festival Montréal en lumière, qui a lieu du 23 février au 11 mars.

Les bars ouverts jusqu’à 6 h

Dans le Quartier latin, 12 bars ont servi exceptionnellement de l'alcool jusqu'à 6 h.

L’Abreuvoir Bar & Terrasse

Arcade Mtl

Bistro à Jojo

Cinko

Frites alors! (rue Saint-Denis)

Le LAB (dans le Quartier des spectacles)

Le 4e mur

Le Saint-Bock

Meltdown

Nexus SmartBar

Patrick’s Pub

Pub L’Île noire

Les bars participants étaient :

L’an dernier, neuf établissements avaient tenté l’expérience, qui s’était avérée une réussite.