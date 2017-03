Arrivé bébé au Canada, un Néerlandais de 59 ans sera expulsé lundi

Len Van Heest, un Néerlandais de 59 ans arrivé au Canada quand il était bébé, va être expulsé lundi vers les Pays-Bas, un pays dont il ne parle pas la langue, a décidé vendredi la justice canadienne au terme de neuf ans de procédures.

Arrivé avec ses parents en 1958 à l'âge de 8 mois, Len Van Heest "n'a jamais obtenu la nationalité canadienne" et a été diagnostiqué bipolaire à l'âge de 16 ans, selon les attendus du jugement d'expulsion du tribunal fédéral de Vancouver (Colombie-Britannique, ouest).

Alcoolique et dépendant aux stupéfiants, il est poursuivi à partir du milieu des années 70 et jusqu'en 2013 pour une quarantaine de délits. Il assure qu'ils ont été commis pour la plupart dans "la phase maniaque de la maladie", selon le tribunal.

Depuis un durcissement de la législation par le précédent gouvernement conservateur, un ressortissant étranger condamné à plus de six mois de prison est passible d'une expulsion du Canada. La précédente loi ouvrait à une possible expulsion au-delà d'une condamnation de deux ans de prison.

Len Van Heest avait engagé plusieurs recours contre son expulsion dont la première décision remonte au 2 janvier 2008. Le corps médical avait permis de surseoir à son expulsion au motif que les troubles psychologiques pouvaient le pousser au suicide en l'envoyant dans un environnement totalement inconnu.

Breaking: A #Vancouver court has ruled that #Courtenay man Len Van Heest will be deported to the #Netherlands Monday. More @CHEK_News pic.twitter.com/Sx62nUsj7L

