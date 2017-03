Grâce à des emails obtenus par l'Indy Star, journal local de l'Indiana, il a été révélé jeudi 2 mars que le vice-président Mike Pence avait utilisé sa messagerie privée pour ses communications professionnelles quand il était gouverneur de cet État et donc pour discuter de "questions sensibles" et relatives à la "sécurité nationale".

Une pratique que ce dernier et Donald Trump ont reproché sans relâche tout au long de la campagne présidentielle à Hillary Clinton du temps où elle était Secrétaire d'État.

Un tournant pour le moins ironique qui n'est pas passé inaperçu auprès de la candidate démocrate, comme le prouve le cliché ci-dessous, publié sur Twitter ce vendredi 3 mars.

You guys, my friend is on the same plane as Hillary Clinton. Zoom in on the title of the article she's looking at. pic.twitter.com/356oE9uT0s

— J👏🏻O👏🏻H👏🏻N (@thelastwalt) March 3, 2017