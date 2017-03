Manifestation d'un groupe d'extrême droite dans les rues de Montréal samedi

ADVERTISEMENT

Des opposants à une initiative du gouvernement du Canada en matière d'islamophobie et de discrimination religieuse manifesteront samedi dans les rues de plusieurs villes canadiennes, dont Montréal et Québec.

Les rassemblements, qui auront lieu vers l'heure du midi, sont organisés par la Coalition canadienne des citoyens inquiets (Canadian Coalition of Concerned Citizens- CCCC) et visent à "protéger la démocratie et la liberté d'expression", selon la page Facebook du groupe.

La CCCC insiste pour dire que les "bannières racistes et haineuses", ainsi que les slogans suprémacistes blancs ne seront pas les bienvenus à l'événement qui se veut pacifique, selon le groupe.

Il semble que les manifestants veuillent dénoncer la motion M-103 contre l'islamophobie déposée à la Chambre des communes par la députée libérale de Mississauga,Erin Mills, en Ontario, Iqra Khalid.

Le texte de la motion appelle le gouvernement à "reconnaître qu'il faille endiguer le climat de haine et de peur qui s'installe dans la population" et "condamner l'islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémiques".

Cette motion, soumise il y a quelques mois, a pris un nouveau sens avec la récente fusillade meurtrière perpétrée au Centre culturel islamique de Québec.

Les événements de la CCCC auront lieu aux quatre coins du pays, de Vancouver, à Calgary, en passant par Toronto. Au Québec, des rassemblements sont prévus notamment à Saguenay, à Sherbrooke, à Québec, puis à Montréal, où les militants se réuniront à l'hôtel de ville.

Une contre-manifestation est prévue à Montréal. Le groupe Action Antifaciste Montréal souhaite offrir un "comité d'accueil" à la CCCC, qu'elle décrit comme une organisation islamophobe.

