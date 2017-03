Cet étonnant coming out sur Facebook fait la joie des internautes

ADVERTISEMENT

C'est à l'adolescence, en découvrant l'un des personnages féminins de la série "Glee", que Poppy Dadd, mannequin londonienne, s'est rendu compte qu'elle était homosexuelle.

"J'ai commencé à comprendre vers 16 ans, ce qui est assez tard, en fait", explique-t-elle au Huffington Post. "Et Santana, dans 'Glee', m'y a franchement aidée. Je l'adorais!"

La jeune fille a gardé ce secret pendant deux ans avant de finir par dire la vérité à quelques amis, un soir, quand elle avait 18 ans.

"Et puis la semaine d'après, j'ai découvert que l'un d'eux en avait parlé à d'autres personnes", raconte-t-elle. "Je lui en ai tellement voulu. Je n'étais pas du tout prête. Je détestais l'idée que les gens discutent de mon secret, de quelque chose d'aussi intime."

Mais au lieu de ruminer, elle a décidé de reprendre les choses en main.

"Je me suis dit que ce n'était pas grave. Je suis une fille forte, et je n'ai pas honte de qui je suis", affirme-t-elle.

Pendant une conversation Skype avec quelques amis, elle a eu l'idée d'un coming-out très malin, qu'elle a publié sur Facebook:

"Le 1er à laisser un commentaire est gay Surprise!"

"J'ai trouvé ça drôle. Ça ne se prenait pas trop sérieux, ce qui était exactement ce que je cherchais", ajoute-t-elle. "Je ne voulais pas d'un texte lyrique ou tout en émotion, mais plutôt de quelque chose de léger, parce que ça n'a rien de grave."

La bonne nouvelle: elle a reçu un immense soutien de la part de sa famille et de ses amis.

Deux ans plus tard, Poppy, qui a aujourd'hui 20 ans, évoque sa sexualité "sans aucun tabou". Elle est suivie sur Twitter par toute une communauté d'abonnés LGBTQ. Alors, quand son coming-out est reparu parmi les souvenirs de son historique Facebook, elle a eu envie d'en partager une capture sur Twitter.

2 years ago today I came out 😛🌈 pic.twitter.com/nfHGq084yz — poppy dadd ♀ (@pxppyrose) February 24, 2017

«Mon coming-out, il y a 2 ans aujourd'hui.»

"Je l'ai republié, parce que je savais que certains de mes abonnés s'en souviendraient, surtout ceux avec qui je parlais sur Skype ce jour-là. Alors je me suis dit que ce serait drôle de leur remontrer", commente-t-elle.

Depuis le 24 février, date de sa republication, le message est de nouveau viral, avec plus de 283.000 likes et 62.000 retweets.

Pour tous ceux qui voudraient faire leur coming-out, elle a quelques conseils à offrir: "Il ne faut le faire que quand on se sent prêt. Ça peut être effrayant et on risque de recevoir des commentaires malveillants, alors il faut s'y préparer." Elle souligne également qu'il vaut mieux le faire dans un environnement où on se sent en sécurité, et qu'il est normal d'avoir peur.

"On est tellement nombreux à traverser la même chose! Ne craignez pas de demander de l'aide. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un dont on se sent proche."

Mais si on se sent de sauter le pas, ça en vaut vraiment la peine: "C'est merveilleux de faire partie de la communauté LGBTQ", assure-t-elle.

