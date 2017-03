ADVERTISEMENT

De nombreux montréalais unissent leurs voix pour sauver le YMCA du Complexe Guy-Favreau.

Après 30 ans d'existence, la direction affirme qu'elle n'est plus en mesure de payer le loyer exigé par le gouvernement fédéral. Pendant 20 ans, le centre payait une somme symbolique de un dollar par mois. Depuis, le loyer a augmenté et les déficits s'accumulent. Le centre communautaire et sportif doit fermer ses portes le 31 mai prochain, au grand désarroi de ses membres.

