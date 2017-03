ADVERTISEMENT

Un résident de l'État de l'Indiana aux États-Unis peut se compter chanceux d'avoir été paresseux mercredi matin, puisqu'il s'agit sûrement de la raison pour laquelle il est en vie aujourd'hui.

Raymond Bowling se lève normalement à 5 h 30, appuie sur «snooze» une fois, puis, neuf minutes plus tard, commence à se préparer pour la journée, a-t-il confié à FOX59.

Mais ce matin-là, l'homme se sentait particulièrement fatigué et a décidé de retarder son réveille-matin deux fois plutôt qu'une.

«Je me suis levé pour aller à la salle de bain pour me préparer, mais je me suis finalement recouché quelques minutes, a-t-il confié à WAVE. Je ne fais jamais ça.»

Alors qu'il se rendormait, un fracas l'a réveillé - un arbre avait traversé le plafond de sa salle de bain.

«L'arbre se trouvait exactement là où je me tiens quand je me brosse les dents.»

Ça vaut la peine d'être paresseux, parfois!

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada a été ada de l’anglais.