La recherche d’une paire de lunettes élégante peut être aussi frustrante que la recherche d’une paire de jeans. Votre quête de style sera encore plus ardue si vous portez des verres progressifs, car ceux-ci nécessitent des montures plus volumineuses et cela limitera votre choix. La bonne nouvelle est que des marques comme Varilux® fabriquent des verres progressifs flexibles conçus pour s’ajuster à la plus grande variété de montures, y compris les montures épaisses à la mode et les montures galbées pour le sport. Il reste à savoir quel type de monture convient le mieux à votre physionomie.

Que votre visage soit de forme arrondie, ovale, carrée ou rectangulaire, vous pourrez trouver un style à sa mesure. Il en va des montures comme des vêtements : tout repose sur l’équilibre entre leurs lignes, leurs angles et vos caractéristiques physiques. Vous achetez une paire de lunettes pour la première fois? Vous êtes insatisfait(e) de celle que vous portez depuis plusieurs années? Alors consultez ce guide présenté en partenariat avec Varilux. Il vous aidera à éviter les faux pas et trouver la monture qui vous met en valeur!

Visage arrondi : optez pour des formes carrées

Choisissez une monture anguleuse qui allongera votre visage. Les montures étroites et rectangulaires vous donneront un air chic, de même que celles aux angles droits et à l’allure rétro.

Visage ovale : vous avez l’embarras du choix!

Si vous avez un visage ovale, la chance est de votre côté, car ses proportions équilibrées conviennent à tous les types de montures. Faites tout de même attention à ce que la taille de vos nouvelles lunettes ne soit pas démesurée.

Visage carré : optez pour des formes arrondies

Les personnes au visage carré ont un front large et une mâchoire bien définie. Pour en adoucir les contours, privilégiez les courbes. Les montures ovales ou en œil de chat sont tout indiquées.

Visage en forme de cœur : optez pour des formes arrondies

Les personnes au visage en forme de cœur ont un front large, des pommettes hautes et un petit menton. Les montures qui leur conviennent le mieux ont des lignes courbes et un pont qui réduit la largeur apparente du front. Ce petit détail entre les yeux peut faire toute la différence.

Visage rectangulaire : voyez grand!

Les visages rectangulaires sont plus longs que larges. C’est pourquoi il faut compenser en choisissant des montures donnant une illusion de largeur. Pour optimiser votre look, privilégiez les montures de grandes dimensions. Les montures sportives galbées sont également recommandées pour ce type de faciès aux angles bien définis.

Le design des verres Varilux Stylistic vous permettra de choisir une monture parmi les gammes de styles les plus étendues. Que vous soyez à la recherche de lunettes tendance ou de lunettes sport, il existe un style qui convient à vos besoins.