L'icône américaine Jane Fonda se confie, près de soixante-dix ans plus tard, sur un viol qu'elle a subi lorsqu'elle était enfant. C'est lors d'un entretien mené par l'actrice Brie Larson pour le magazine The Edit, ce jeudi 2 mars, que la star de Barbarella est revenue sur cette douloureuse agression.

À l'occasion de la Journée Internationale de la Femme, le 8 mars prochain, elles ont partagé leurs engagements politiques et féministes. Au détour de ces thèmes forts, Jane Fonda raconte sans équivoque: "Pour vous dire à quel point les femmes paient un lourd tribut envers le patriarcat: j'ai été violée, j'ai été abusée sexuellement lorsque j'étais enfant, et j'ai été virée parce que je ne voulais pas coucher avec mon patron, et j'ai toujours pensé que c'était de ma faute, que je n'avais pas fait ou dit les bonnes choses".

C'est la première fois que l'actrice de 79 ans parle publiquement de cette agression, un moyen pour elle de ne pas se sentir coupable. "Je connais des filles qui ont été violées sans qu'elles pensent que c'était un viol. Elles se disent: 'C'est certainement parce que j'ai dit non de la mauvaise façon'. Une des choses que le mouvement des femmes nous a apprises, c'est que le viol n'est pas de notre faute", explique-t-elle à la journaliste d'un jour.

Pour Brie Larson, Jane Fonda a ouvert la voie à des actrices qui, comme elle, veulent dénoncer les injustices et la misogynie manifeste qui règnent à Hollywood. Son aînée lui confesse alors avec regret qu'elle a compris trop tard que "'Non' est une phrase complète".

Un engagement né à 31 ans

Si la comédienne s'engage aujourd'hui activement, elle a toujours mis son image au service des causes qui lui étaient chères. "Mon engagement n'a vu le jour qu'à mes 31 ans. J'avais l'idée d'arrêter pour m'engager à temps plein", explique Jane Fonda. "Mais l'engagement peut aussi se traduire à travers le cinéma. Je me suis mise à faire des films qui reflétaient mes valeurs et j'ai produit Le Retour, Le Syndrome chinois, et Comment se débarrasser de son patron?.

Jane Fonda a utilisé ce traumatisme passé pour promouvoir un changement positif dans les mentalités et défendre les droits des femmes. En 2001, elle a inauguré le Centre Jane Fonda qui veille au bon développement des adolescents à l'Université Emory d'Atlanta. Treize ans plus tard, elle apprend que sa mère qui s'est suicidée alors qu'elle n'avait que 12 ans, avait aussi été victime de viol d'enfant. Depuis plusieurs années, la star d'Hollywood apporte son soutien aux femmes victimes d'abus sexuels.