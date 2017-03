Ce garçon s'est fait raser la tête pour qu'on ne puisse le distinguer de son ami

ADVERTISEMENT

L’histoire de deux garçons originaires du Kentucky, aux États-Unis, l’un de race blanche et l’autre de race noire, a donné toute une leçon de vie à bien des personnes beaucoup plus âgées, et supposément plus sages et matures.

Leur histoire est vite devenue virale sur les réseaux sociaux après que la mère de Jax (à gauche sur la photo) ait révélé sur Facebook que son fils comptait se faire couper les cheveux de la même manière que son ami Reddy (à droite) pour que leur enseignante ne puisse plus les différencier.

Les garçons croyaient qu’en ayant tous les deux la tête rasée, plus personne ne pourrait les différencier.

La mère de Jax a surenchéri en encourageant la population à essayer de voir un peu plus le monde à travers le regard candide des enfants…

À voir également :