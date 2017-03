Courriels haineux: l'Université de Moncton pare mieux les attaques

ADVERTISEMENT

La direction de l'Université de Moncton affirme que l'auteur des courriels haineux envoyés aux étudiants et membres du personnel est très actif, mais qu'elle fait du progrès pour bloquer ses attaques.

« Nos équipes de la Direction générale des technologies travaillent sans relâche en effectuant une veille afin d’intercepter les messages provenant de cette source. Les messages sont difficiles à bloquer, car la personne utilise plusieurs identités pour arriver à ses fins », affirme le recteur Raymond Théberge, en conférence de presse, vendredi matin.

Le recteur qualifie de « cyberterrorisme » ces envois de courriels. Depuis samedi, de nombreux membres de la communauté universitaire reçoivent des courriels envoyés par une personne qui tente de dénigrer une étudiante. Cette dernière a porté plainte à la Gendarmerie royale du Canada, qui enquête sur l’affaire. Le service policier dit connaître l'identité d'un suspect.

En conférence de presse, les représentants de l'Université ont indiqué que les courriels sont transmis par divers serveurs, dont au moins un est situé en Europe. André Lee, directeur général des technologies de l’information à l’Université de Moncton, donne un aperçu des progrès réalisés ces derniers jours pour bloquer les messages.

« Jusqu’à maintenant, nous voyons beaucoup de messages qui sont interceptés, qui sont bloqués. Au départ, les flots de messages qui étaient livrés ici étaient dans l’ordre de dizaines de milliers de messages. Puis, ça s’est amoindri passablement au cours des derniers jours jusqu’à l’envoi d’hier qui a été livré à près de 2000 boîtes aux lettres. Donc hier, dans la soirée et la nuit, l’individu a été très actif. Puis, évidemment, on le suit et on le contre avec les mesures qui sont en place », explique André Lee.

À l’échelle mondiale, précise M. Lee, 15 milliards de courriels indésirables sont expédiés chaque jour.

Le recteur Théberge reconnaît que les envois ne cesseront définitivement que lorsque leur auteur sera arrêté. Entre-temps, il se fait rassurant quant à la sécurité des systèmes informatiques de l’établissement.

« L’enquête en cours a pu déterminer qu’il s’agit d’une usurpation d’identité. Les données institutionnelles ainsi que les informations personnelles des étudiantes, des étudiants ainsi que des membres du personnel de l’Université sont protégées », explique le recteur Théberge.

Services d’appui aux étudiants

Le recteur Raymond Théberge ajoute qu’un service d’aide psychologique sera offert aux trois campus à l’aide d’un numéro de téléphone sans frais. L’aide sera disponible 24 heures par jour, dès vendredi après-midi, précise le recteur. Ce nouveau service s’ajoute aux autres annoncés plus tôt cette semaine.

L’Université offre aussi sur son site Internet des conseils en matière de prévention de la cyberintimidation.





