Le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures de l'Université McGill

George Rose via Getty Images

Le gouvernement du Canada a annoncé jeudi à Montréal que l'Université McGill et deux de ses hôpitaux affiliés recevront 70,7 millions de dollars afin de moderniser les installations de recherche.

Avec ces fonds, l'Université prévoit construire des installations modernes pour effectuer des travaux de recherche. Les rénovations seront effectuées, entre autre, à l'Hôpital général de Montréal et au Pavillon Wong.

Le gouvernement du Québec versera 5,1 millions de dollars . « Investir temps et argent pour la réussite de nos étudiants, c'est ce que notre gouvernement continuera à faire. Notre volonté est claire: mettre tout en œuvre afin de permettre à nos étudiants et à nos professeurs de réaliser les plus grandes choses», a déclaré la ministre responsable de l'Enseignement supérieur du Québec, Hélène David, dans un communiqué.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec investiront en tout 75,86 millions de dollars dans neuf projets à l'Université McGill