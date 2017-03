Tom Hanks nous surprendra toujours. En voyant le traitement difficile que Donald Trump réserve aux journalistes, l'acteur a décidé d'une manière bien sympathique: il leur a offert une machine à expresso!

C'est le journaliste Peter Alexander qui a partagé sur Twitter le cadeau inattendu à la presse de la Maison-Blanche:

BREAKING: White House press corps receives brand-new espresso machine from @tomhanks. Come for the coffee... stay for his note. 👇 pic.twitter.com/cirbLKHEt0

— Peter Alexander (@PeterAlexander) March 2, 2017