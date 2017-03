ADVERTISEMENT

P.K. Subban a visiblement été touché par la courte vidéo hommage préparée par le Canadien et présentée sur l'écran géant du Centre Bell, quelques minutes avant le duel entre le Tricolore et les Predators de Nashville.

Subban, qui a été échangé le 29 juin en retour du défenseur Shea Weber, était en larmes après le visionnement de la vidéo d'une minute et 25 secondes.

La foule lui a offert une bruyante ovation d'un peu plus d'une minute et demie par la suite. L'épouse du regretté Jean Béliveau, Élise, était parmi ceux qui l'ont chaleureusement salué.

subban tears would normally be my sustenance but THIS MAKES ME SAD pic.twitter.com/Gy8qXo8zce — steph (@myregularface) March 3, 2017

Teary-eyed PK Subban got me teary-eyed. Hell of a hockey player, and even better, an extremely well-rounded human being. pic.twitter.com/pi5KeVVRnq — Callum Fraser (@CallumFraser18) March 3, 2017

PK SUBBAN IS CRYING, I'M CRYING, YOU'RE CRYING, WE'RE ALL CRYING — Elizabeth Cotignola (@LaDiavolina) March 3, 2017

Les spectateurs avaient scandé "P.K." une première fois dès le début de la période d'échauffement, quand les autres joueurs des Predators ont laissé Subban effectuer un premier tour de piste en solitaire.

Subban n'avait toujours pas affronté le Canadien depuis son départ. Il avait raté le rendez-vous du 3 janvier à Nashville en raison d'une blessure au haut du corps.

Les Predators avaient profité de la visite du Canadien pour honorer Weber, qui a porté les couleurs de l'équipe pendant 11 saisons, les six dernières en tant que capitaine de l'équipe.

Mercredi, Subban avait reçu un accueil triomphal à l'Hôpital de Montréal pour enfants, où le gouverneur général du Canada, David Johnston, lui a décerné la croix du service méritoire pour sa contribution extraordinaire à la fondation de l'hôpital.

Il avait ensuite participé à une conférence de presse au Centre Bell. Et s'il avait répété qu'il était important pour les Predators de quitter Montréal avec deux points de plus en banque, Subban avait admis que la rencontre allait avoir une saveur particulière.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter