Certains fans des films Disney ont longtemps cherché des personnages qui pourraient bien être gays dans cet univers féérique. Elsa de "La Reine des neiges", Mérida de "Rebelle", un couple de parents dans "Le Monde de Dory"... les théories ne manquent pas.

Quand "La Belle et la Bête" sortira en salle le 17 mars, les cinéphiles n'auront apparemment même pas à se poser la question. Le réalisateur Bill Condon a en effet révélé dans une interview au magazine Attitude, mise en ligne ce mercredi 1er mars, que l'un des personnages secondaires s'interrogera sur sa sexualité et qu'il en résultera "un beau moment gay pour la première fois dans un film Disney".

Ce questionnement intérieur concernera LeFou (joué par Josh Gad) dont les sentiment pour son ami Gaston -le personnage principal interprété par Luke Evans-, hésiteront entre admiration et désir, explique le réalisateur alors que Disney vient de dévoiler une scène dans laquelle les deux hommes sont présents (voir ci-dessous).

"Cela le perturbe parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il se rend tout juste compte qu'il a ces sentiments et Josh (Gad, ndlr) en fait quelque chose de subtile et délicieux. Et cela finit par payer mais je ne veux pas dévoiler la fin", raconte Bill Condon au magazine gay britannique.

"Je suis plus que fier de cela", a commenté l'acteur Josh Gad sur Twitter mercredi 1er mars alors qu'on lui demandait de confirmer l'information.

Le rédacteur en chef d'Attitude a pu voir le film et estime que "ce moment aura mis longtemps à venir mais c'est un grand tournant pour Disney. En mettant en scène l'attirance d'une personne pour quelqu'un du même sexe dans une scène courte mais explicite, les studios montrent que cela est normal et naturel. Un message qui sera entendu dans tous les pays du monde, y compris là où il est même illégal d'être gay".