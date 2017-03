Cette vidéo vous convaincra de ne jamais faire de masque au charbon

ADVERTISEMENT

Il faut souffrir pour être belle, dit-on. Mais dans ce cas-ci, c'est douloureusement hilarant.

Les conjointes Tiff et Cari Polzin publient régulièrement des vidéos sur YouTube pour faire rire leurs amis. Et on peut dire que leur plus récente vidéo, qui montre Tiff essayer d'enlever un masque au charbon désincrustant, atteint l'objectif.

Polzin a confié au Huffington Post américain qu'elle a acheté le masque après avoir vu la publicité plusieurs fois sur Facebook.

La vidéo de 15 minutes est aussi difficile à regarder qu'hilarante. Et on ne peut pas la quitter des yeux.

Elle a essayé de retirer le masque de plusieurs façons.

En utilisant différentes techniques...

Finalement, Cari, qu'on entend rire derrière la caméra, prend les choses en main:

On a vraiment mal pour elle!

Une version modifiée de sa vidéo a été visionnée plus de 43 millions de fois.

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.