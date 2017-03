ADVERTISEMENT

Annie, 99 ans, avait une dernière volonté bien insolite: se faire arrêter. Disons que nous n'avons pas tous cet élément sur notre «bucket list»!

La dame a réussi à convaincre les policiers de la ville de Nimègue aux Pays-Bas de procéder à son arrestation et de la placer dans une cellule d'isolement. À presque 100 ans, la mamie s'est fait passer les menottes et a pu, à son plus grand plaisir, rester quelques minutes seule dans la minuscule pièce réservée aux criminels.

Et regardez comment elle a l'air heureuse!

Selon a publication Facebook des policiers, le passage de la dame au commissariat a illuminé la journée de tous les employés!

«Une journée dont on se souviendra longtemps!»

Comme quoi il n'est jamais trop tard pour vivre de nouvelles expériences.