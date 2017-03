Children playing a game. Shallow DOF. Developed from RAW; retouched with special care and attention; Adobe RGB color profile. | Branimir76 via Getty Images

La neige n’est pas encore fondue qu’il faut déjà penser aux inscriptions aux camps d’été. Parce que, pour bien choisir son camp, et ainsi s’assurer d’y avoir une place, il faut s’y prendre tôt ! L’Association des camps du Québec en répertorie des centaines qui sont tous certifiés. Mais, entre le camp culinaire, le camp spatial et le camp de canot-camping, lequel plaira à fiston ou à l’adolescente de la maison ? En voici 12 qui satisferont les goûts de chacun.

Depuis plus de 50 ans, le camp Kéno de Portneuf fait découvrir les joies du plein air aux enfants, via diverses activités thématiques. www.campkeno.com

Dans un site enchanteur, le Camp musical du Père Lindsay est le lieu par excellence pour partager son amour de la musique et développer ses talents. https://campmusicalperelindsay.com/

Situé au nord de Joliette, le Camp Papillon est l’un de plus importants camps spécialisés pour enfants handicapés en Amérique du Nord. https://www.enfantshandicapes.com/fr/nos-services/loisirs/camp-papillon.html

La colonie de vacances de la Base de plein air de Bellefeuille, en Gaspésie, est la seule au Québec à offrir un séjour sur le bord de la mer. http://www.basedebellefeuille.com/fr/jeunes141.php

Votre enfant est fasciné par l’espace et les planètes ? Inscrivez-le au camp spatial du Cosmodôme de Laval. http://www.cosmodome.org/#/camp-spatial/

Pour les mordus de vélo, le camp cycliste de Bromont permet de rouler sur deux roues tout l’été : sur la route, en montagne ou sur une piste de BMX ! http://centrenationalbromont.com/les-camps-100-velo/

Pour apprendre l’anglais tout en développant ses aptitudes sportives, l’académie linguistique d’Edphy International est un choix recherché par les familles. http://edphy.com/camps-dete/centre-de-vacances/programmes/

Toujours populaires à Montréal, les camps de jour Espace pour la vie du Biodôme et du Jardin Botanique font découvrir la faune et la flore aux jeunes passionnés de la nature. http://espacepourlavie.ca/camps-de-jour

Depuis 70 ans, le camp de vacances du Lac en Cœur a accueilli plusieurs générations d’enfants sur son site destiné aux activités récréatives et de plein air. http://www.camplacencoeur.qc.ca/

Le réseau des camps Odyssée propose un tout nouveau camp de jour, à la Baie de Beauport, axé sur le nautisme et la planche à pagaie. http://www.camps-odyssee.com/baie-de-beauport/

Les futurs Ricardo pourront parfaire leurs techniques culinaires aux camps de La Tablée des chefs. http://www.tableedeschefs.org/fr/ecoles-de-cuisine/camps-culinaires

Pour les jeunes qui aiment bouger et se dépasser, le camp estival du TAZ permet de perfectionner ses techniques en planche à roulettes, en BMX ou même à trottinette ! http://www.taz.ca/camp/

Jouer les apprentis astronautes

L’espace et les planètes fascinent votre enfant ? Le camp spatial du Cosmodôme de Laval lui plaira assurément. Que ce soit pour le camp de jour (5 à 13 ans) ou en camp avec nuitées (9 à 15 ans), tous les séjours offerts feront vivre une expérience unique et scientifique aux jeunes, qui pourront même expérimenter des simulateurs d’entraînement semblables à ceux de la NASA ! http://www.cosmodome.org/#/camp-spatial/

Apprendre l’anglais en s’amusant

Do you speak English ? Les camps linguistiques sont populaires et nombreux. Ils permettent d’apprendre ou de perfectionner une autre langue en-dehors d’une salle de classe, par l’entremise du jeu et d’activités ludiques. Le nom d’Edphy International est une référence, depuis plus de 50 ans, dans le réseau des camps d’été. Son camp de vacances de Val-Morin, dans Les Laurentides, offre une académie linguistique axée sur le jumelage par le sport des plus intéressantes.

http://edphy.com/camps-dete/centre-de-vacances/programmes/

Un été 100% vélo



Pour les futurs athlètes ou simplement les mordus de vélo qui aiment dévaler des kilomètres de bitume à chaque été, le Centre national de cyclisme de Bromont propose un camp spécialisé sur le vélo de route, de montagne et de BMX pour les jeunes de 8 à 16 ans, avec entraînement sur une piste de niveau provincial, sécuritaire et homologuée par la Fédération des sports cyclistes du Québec (FQSC). Venez rouler à Bromont !

http://centrenationalbromont.com/les-camps-100-velo/

Cuisiner tout l’été

Pour les cuistots en herbe qui se pâment devant les exploits de l’émission Masterchef Junior, les camps culinaires sont définitivement pour eux. Il y en a un peu partout au Québec, notamment via La Tablée des Chefs, une entreprise d’économie sociale qui a fait sa mission d’enseigner aux jeunes les techniques de base de la cuisine. Ses camps culinaires se déroulent à Montréal et à Longueuil et sont ouverts aux jeunes de 10 à 15 ans.

http://www.tableedeschefs.org/fr/ecoles-de-cuisine/camps-culinaires

Animaliers d’un été

Les différents camps de jour Espace pour la vie du Biodôme et du Jardin Botanique sont toujours fort populaires auprès des jeunes passionnés par la faune et la flore. Diversifiés, ils permettent aux jeunes amoureux de la nature de profiter d’une foule d’activités éducatives reliées aux sciences naturelles telles que la botanique, l’entomologie, l’ornithologie, la géologie, la biologie et l'écologie. Des excursions, des activités sportives, des jeux et des sorties complètent ce programme aussi amusant qu’instructif. Faites vite pour réserver votre place !

http://espacepourlavie.ca/camps-de-jour

Êtes-vous du type BMX ou planche à roulettes ?

Les jeunes casse-cou connaissent bien le TAZ, ce skatepark intérieur chouchou des jeunes Montréalais. Saviez-vous que le TAZ propose aussi des camps d’été ? Durant une semaine, chaque participant âgé entre 9 à 15 ans pourra expérimenter le skatepark dans une discipline de façon intensive et bien encadrée. C’est aussi la place parfaite pour parfaire ses techniques et acrobaties en toute sécurité, en plus de participer à des compétitions les fins de semaine.

http://www.taz.ca/camp/



La diversité de Kéno



Situé au cœur de la belle région de Portneuf, sur les rives du lac Long, le Camp de vacances Kéno, un pionnier dans le domaine au Québec, propose une multitude de programmes qui favorisent le développement et le dépassement de soi par l’entremise d’activités de plein air. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges (5 à 17 ans) : pour les jeunes aventuriers, les sportifs ou encore les adeptes de yoga et de randonnée.

www.campkeno.com

Faire de la planche à pagaie à la Baie de Beauport

Il y a du nouveau chez les Camps de jour Odyssée, bien connus dans le paysage québécois. Un nouveau camp sera offert pour l’été 2017 à la Baie de Beauport. Axé sur le nautisme, ce camp de jour fera découvrir les techniques de voiles et de planche à pagaie aux jeunes de 5 à 17 qui aiment l’eau, mais aussi toutes sortes d’activités (BMX, soccer, volley-ball de plage, etc.). À noter qu’un service de navette vers la Baie de Beauport est disponible.

http://www.camps-odyssee.com/baie-de-beauport/

Vive la musique !

Ringard, le camp musical ? Que non ! Les différents programmes de camps musicaux sont plus actuels que jamais, en explorant diverses facettes de la musique. Situé dans Lanaudière, le Camp musical du Père Lindsay, un organisme sans but lucratif qui célèbre un demi-siècle, permet aux jeunes musiciens de 9 à 16 ans d’ouvrir leurs horizons et de partager une vision globale de la musique, le tout sur un site enchanteur.

https://campmusicalperelindsay.com/



La joie de vivre du Camp Papillon

Situé à 40 kilomètres au nord de Joliette, sur une presqu’île de 40 acres aux abords du lac Pierre, le Camp Papillon accueille chaque année près de 700 campeurs durant ses séjours réguliers. Ses campeurs sont particuliers puisqu’ils sont tous handicapés. Ils disposent d’une équipe médicale en tout temps, mais surtout, ce séjour est axé sur le bonheur et la joie de vivre, en offrant toutes les activités sportives, culturelles et en plein air que l’on peut retrouver dans les autres camps de vacances.

https://www.enfantshandicapes.com/fr/nos-services/loisirs/camp-papillon.html

Partir à l’aventure en kayak

Des vacances en Gaspésie ? La colonie de vacances de la Base de plein air Bellefeuille est certainement la seule au Québec à offrir un séjour sur le bord de la mer ! Depuis 1974, la Base accueille les enfants de 5 à 17 ans de partout à travers le Québec et des autres provinces. Le kayak de mer est bien sûr à l’honneur, mais aussi l’hébertisme et le tir à l’arc. Êtes-vous prêts pour l’aventure ?

http://www.basedebellefeuille.com/fr/jeunes141.php



Le doyen des camps

Depuis 70 ans, le camp de vacances du Lac en Cœur a accueilli plusieurs générations de campeurs. Les activités de ce camp basé à Lac-aux-Sables, en Mauricie, au cœur de la nature, sont très diversifiées. Trampoline, escalade, rabaska, piste d’hébertisme, tir à l’arc, petite ferme, soirée d’expression… tout y est. Impossible de s’ennuyer !

http://www.camplacencoeur.qc.ca/