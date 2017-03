Brie Larson critiquée par des trolls pour avoir affiché un décolleté trop plongeant (PHOTOS)

ADVERTISEMENT

Brie Larson, fervente défenseuse de l'égalité et des droits de la femme, est devenue la cible de critiques sexistes. Pourquoi? Pour la tenue qu'elle portait lors de l'émission « The One Show » diffusée sur BBC One - largement décolletée qui dévoilait un peu trop sa magnifique poitrine au goût de certains.

La comédienne, oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le magnifique film « Room » en 2016, portait une combinaison pantalon nuance olive qui dévoilait magnifiquement son anatomie. Qui d'indécent?

Voici la tenue de que portait Brie Larson ci-dessous

Et quelques critiques qui ont afflué sur la toile ci-dessous

Le niveau des commentaires ne vole pas très haut. On accuse la comédienne d'en avoir trop dévoilé.

Brie Larson has the milk makers out to promote her film. Lovely #TheOneShow — angrypeanut (@Angrypeanut4) 1 mars 2017

Congratulations on giving your tits a good outing, Brie Larson.. #TheOneShow 👏😈 — Mr. M (@MRMessenger_) 1 mars 2017

Whack out your boobs for a family show#TheOneShow — Frapp (@FritzFrapp) 1 mars 2017





Close  Brie Larson's Style Evolution sur  







Brie Larson arrives at the 73rd annual Golden Globe Awards on Sunday, January 10, 2016.

Brie Larson arrives at the 73rd annual Golden Globe Awards on Sunday, January 10, 2016.

Brie Larson arrives at the 73rd annual Golden Globe Awards on Sunday, January 10, 2016.

Brie Larson arrives at the 73rd annual Golden Globe Awards on Sunday, January 10, 2016.





























 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





À VOIR AUSSI