Pour une deuxième année consécutive, certains bars du Quartier latin ont obtenu la permission de rester ouvert jusqu’aux petites heures du matin dans le cadre de la Nuit Blanche de Montréal, ce samedi.

L’événement organisé pendant le festival Montréal en Lumière attire toujours beaucoup de festivaliers et de fêtards.

L’an passé, 9 bars avaient embarqué dans l’initiative et étaient restés ouverts jusqu’à 6 h du matin. Cette année, certains établissements se sont retirés pour faire place à d’autres participants, pour un total de 12.

« Ça amène une meilleure ambiance, le but est d’offrir une offre complète, on s’intègre dans la programmation de la Nuit Blanche, dit Philip O’Dwyer, directeur général de la SDC Quartier Latin. Et, en mars, disons que ça aide pour les différents restaurants qui n’ont pas la même clientèle qu’en juillet. »

Cette soirée d’exception fait donc plaisir à plusieurs, mais il faut dire que le Quartier Latin a une place de choix. « C’est un peu plus facile pour nous d’avoir cette dérogation, comme on est considéré comme une zone touristique. On doit prouver qu’on peut le faire d’une façon unique, comme ici avec Montréal en Lumière », explique-t-il.

Voici la liste des restaurants et bars participants :

–Arcade Mtl,

– Le Lab-Comptoir à cocktail,

— Le 4e Mur, Le Saint-Bock,

— Meltdown,

— Nexus SmartBar,

— Patrick’s Pub,

– Pub L’Île Noire,

— Bistro à Jojo,

— Cinko,

— Frites Alors!

–St-Denis

— Pub L’Abreuvoir

